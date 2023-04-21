باريس سان جيرمان يتقدم على أنجيه بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق باريس سان جيرمان على أنجيه بثنائية دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب ريموند كوبا ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس ودانيلو.

الوسط: برنات، فابيان وفيتينيا.

الهجوم: سولير، ميسي ومبابي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في وقت مبكر من المباراة بعدما سجل الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، قبل أن يعاود النجم الفرنسي الدولي هز شباك أنجيه مجددًا ويسجل

الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

المباراة مذاعة الآن عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مارسيليا الوصيف، بينما يحتل أنجيه المركز الـ20 والأخير في جدول الدوري برصيد 14 نقطة.