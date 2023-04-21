جموعد الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي ابطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بدوله المغرب مواجهه الاهلي والرجاء في اياب الدوري رابع النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا التي يقام لقاء الذهاب بها مساء غد السبت على ملعب القاهره الدولي في حضور جماهيري يقدر به 52 الف مشجع.

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ومن المقرر أن يشهد لقاء الاياب الذي يقام بمدينه الدار البيضاء على مركب محمد الخامس حضور جماهيري يقدر ب 40,000 متفرج حسبما أعلنت السلطات الرياضية هناك ويقام في التاسعة من مساء ٢٩ أبريل الجاري بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء مع المتأهل من المواجهة الاخرى التي تأتي في إطار الدور ذاته وتجمع الترجي

الرياضي التونسي بنظيره وشبيبه القبائل الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويقام اللقاء النهائي للبطولة خلال شهر يونيو المقبل بنظام مواجهتي الذهاب والإياب بدلا من نهائي المباراة الواحدة.

اندية ربع النهائي..

كانت اندية الاهلي والترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي، سيمبا التنزاني الوداد المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب افريقيا قدم حسمت التأهل الى دور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية.

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