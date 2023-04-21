وزارة الرياضة تطلق "العيد أحلى" في المحافظات

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى» احتفالًا بعيد الفطر المبارك بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهى لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة فى النطاق الجغرافى لمراكز الشباب، لإدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عددٍ من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور والألعاب الرياضية وأنشطة ترفيهية وملاهى أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

ففى محافظة الجيزة امتلأت جنبات مراكز شباب، بالمصلين بعد أن فتحت أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لاختيار عددٍ من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاة العيد، ثم بدء تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بجميع مدن وقرى المحافظة، ودون مقابل، إذْ تم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتوفير الألعاب الترفيهية والهدايا وألا يقتصر ذلك على اليوم الأول فقط ولكن طوال أيام عيد الفطر المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

أكد «عبدالوكيل» أن مراكز شباب الجيزة حازت على

إقبال منقطع النظير وخصوصًا مراكز حياة كريمة التى اكتظت بالمصلين والمترددين.

تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب» استقبلت ساحات وملاعب مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وعلى مستوى 19 إدارة شباب فرعية تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، جميع المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى إطار مبادرة « العيد أحلى بمراكز الشباب».

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانًا، مشيرة إلى أن الاحتفالية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تتضمن الكثير من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهٍ وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.