شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء المغربي.. والضيوف بالأخضر الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء زيه المكون من اللون الأخضر كاملًا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا.