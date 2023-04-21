شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: نعلم قوة الرجاء قبل موقعة الغد.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الرجاء المغربى، التى تقام مساء غد على استاد القاهرة فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفنى خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة الذى عقد اليوم: «الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، لا سيما أن الفريق المغربى تصدر مجموعته فى دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له فى مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدًا».

وأشار كولر إلى أنه يعلم قوة الرجاء لا سيما فى الناحية الهجومية وشاهد مباريات كثيرة لهم، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلى فى المباراة، وأن يحقق الفريق هدفه ويسعد جماهيره.

وواصل كولر حديثه: «الكرة المغربية تشهد طفرة كبيرة فى الفترة الأخيرة، وفى تطور ملحوظ خاصة بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج التى حققها المنتخب المغربي».

وعبر المدير الفنى عن سعادته بالتواجد الجماهيرى المنتظر فى مباراة الغد، مؤكدًا أنهم سيكونون داعمين للفريق بكل قوة كما حدث فى مباراة الهلال، وأنه يتطلع إلى عودتهم سعداء، وأن يحقق الفريق هدفه من المباراة.

وتطرق المدير الفنى إلى الحديث عن الغيابات فى صفوف الرجاء قائلًا: «لا أعتقد أن الغيابات فى الرجاء ستكون مؤثرة، وآخر مباراة خاضها الفريق المغربى حرص الجهاز الفنى على إراحة أكثر من لاعب، وهو ما يؤكد جاهزيتهم، ونفس الأمر ينطبق على الأهلى من حيث الجاهزية والتحضير الجيد».

وشدد كولر على أنه عقد محاضرات مع اللاعبين للحديث عن مباراة الرجاء بجانب الأمور الفنية والخططية التى يتم تنفيذها فى التدريبات وخلال فترة التحضير للمباراة.

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن هناك لقاءين يجمعان بين الأهلى والرجاء، وأن كل فريق يسعى إلى تحقيق هدفه، مشددًا على أن لاعبى الأهلى والجهاز الفنى هدفهم إسعاد الجماهير التى ستكون موجودة غدًا من خلال تحقيق نتيجة تسهل عليه مهمته فى مباراة العودة بالمغرب.