شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الداخلية بكسر في عظمة الوجه.. وغيابه 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات التي خضع لها عبد العزيز السيد لاعب الداخلية إصابته بكسر في عظمة الوجه ، وهي الإصابة التي تعرض لها مباراة فريقه ضد بيراميدز نتيجة التحام قوي في كرة هوائية مع على جبر لاعب الفريق السماوي.

وتأكد خضوع زيزو يتم تجهيزه حاليا لعملية جراحية في الوجه لرد الكسر وتثبيته خلال أسبوع، فيما سيغيب اللاعب عن المباريات لمدة 3 أسابيع.

وكان عبد العزيز السيد زيزو، لاعب الداخلية، تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعد التحام قوي مع علي جبر لاعب بيراميدز، في مباراة الفريقين التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي بالجولة 26 م الدوري الممتاز.

وسقط زيزو أرضًا، ليتم تغييره مع نهاية الشوط الأول من المباراة .