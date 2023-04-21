كولر: الغيابات لن تؤثر على الأهلي والرجاء في لقاء الغد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية ومثيرة أمام الرجاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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تصريحات مارسيل كولر

وتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجعة الرجاء، حيث أكد على أن المارد الأحمر استعد بشكل قوي للقاء الرجاء المغربي.

وتابع المدرب السويسري: "الفريق المغربي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، خاصة وأن الراجا تصدر مجموعته في دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدًا".

وأكمل كولر تصريحاته: "الكرة المغربية تشهد تطور وطفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك تطور ملحوظ خاصة بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج التي حققها المنتخب المغربي".

كما كشف المدرب السويسري عن سعادته بالتواجد الجماهيري الغفير في مباراة الغد، مؤكدًا على أنهم سيكونون داعمين للفريق بكل قوة كما حدث في مباراة الهلال، وأنه يتطلع إلى عودتهم سعداء، وأن يحقق

الفريق هدفه من المباراة.

وعن الغيابات التي ضربت الرجاء قال: "لا أظن أن الغيابات في الرجاء ستكون مؤثرة على الفريق، وهو ما يؤكد جاهزيتهم، في المقابل ينطبق على الأهلي من حيث الجاهزية والتحضير الجيد".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته، حيث أكد على أن الفريقان سيجمعهما مباراتين ذهاب وعودة، فكل فريق سيسعى لتحقيق هدفه، مؤكدًا على أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني هدفهم إسعاد الجماهير التي ستكون موجودة غدًا من خلال تحقيق نتيجة تسهل عليه مهمته في مباراة العودة بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي والرجاء المغربي في التاسعة من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي.

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