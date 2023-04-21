لابورتا يجدد رغبته في عودة ميسي إلى برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - جدد خوان كارلوس لابورتا رئيس مجلس اداره نادي برشلونة الاسباني رغبته في عوده الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا الى النادي الكتالوني خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيله الغير متوقع في صيف عام 2021 وانتقاله الى باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب خلافات ماديه بينه وبين اداره النادي الإسباني.

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وأشارت تقارير اسبانية اليوم الجمعة الى ان لابورتا لديه الرغبه القوية في عوده ميسي باعتباره ركيزة اساسية في السنوات السابقة من تاريخ النادي الإسباني ومشاركاته على صعيد البطولات القارية.

واضافت أن جميع ايضا في برشلونة يرحب بعوده ميسي خاصة بعد تتويجه الأخير مع منتخب بلاده بلقب

مونديال العالم بدوله قطر وظهوره بمظهر فني مميز بقيادته.

انتقال فني..

وواصلت لابورتا لا يعتبر وجود ميسي حال انتقاله تكريم بل يرى انه قادرا على العطاء لفترات اضافية مع القيادة الفنية للمدرب تشافي هيرنانديز.

وينتهي تعاقد ميسي مع ناديه الفرنسي في صيف العام الصيف خلال الصيف المقبل ولم يحدد الارجنتيني وجهته حتى الان كذلك لم يفصح النادي الفرنسي عن نيته مع ميسي.

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