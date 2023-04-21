مركب محمد الخامس جاهز لاستضافة مواجهة الأهلي والرجاء بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة ستاد مركب محمد الخامس بدولة المغرب جاهزية الملعب والاستاد لاستضافة مواجهك الاهلي والرجاء المرتقبة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا والمقرر لها 29 من شهر ابريل الجاري.

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كانت اداره الاستاد قد نفت في وقت سابق جميع ما تردد بشأن نيتها في إصدار بيان رسمي للمطالبة بنقل اللقاء إلى مدينه الرباط المغربية او اي مدينه أخرى لعدم جاهزيك الاستاد الفنيك مشيرة إلى أن الاصلاحات اقتصرت فقط على احدى المدرجات وتم الانتهاء منها.

ويلتقي الفريقان على ملعب ستاد القاهره الدولي غدا السبت

في مواجهه مرتقبه تقام لحساب مواجهات الذهاب من ربع النهائي.

ووصل الفريق المغربي الى العاصمة المصرية الساعات الماضية وسط استقبال مميز من ادارة النادي الأهلي.

اندية ربع النهائي..

وحسم الاهلي تأهله الى الدور الربع النهائي من البطوله رفقه أندية الرجاء المغربي صن داونز الجنوب افريقي، الوداد المغربي، شبيبه القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني والترجي الرياضي التونسي.

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