تاريخ المواجهات يقف بجانب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "كامب نو" معقل برشلونة المواجهة القوية التي تجمع البلوجرانا بأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البارسا أمام الروخيبلانكوس في الرابعة والربع من مساء الأحد المقبل.

ويقف تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد قبل المباراة المنتظرة.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

خاضا برشلونة وأتلتيكو مدريد 171 مباراة في الدوري الإسباني، حيث حقق البارسا الفوز في 77 لقاء، بينما فاز أتلتيكو مدريد في 52 مباراة، وانتهت 42 لقاء بالتعادل.

تفوق برشلوني في البطولات الأخري



بينما على صعيد البطولات الأخرى، فلعب الثنائي 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حقق البارسا الفوز في لقاء، مقابل آخر للروخيبلانكوس، وانتهت مباراتين بالتعادل.

وكأس ملك إسبانيا، تقابلا الفريقين في 25 مباراة، فاز برشلونة في 12 لقاء، بينما أنتصر أتلتيكو

في 8 مباريات، وتعادلا في 5 مواجهات.

وفي كأس السوبر الإسباني، فتواجها الفريقين في 12 لقاء، نجح البلوجرانا في الفوز ب 5، والروخيبلانكوس في 4، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

فيما كأس الدوري الإسباني، فواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في 6 مباريات، فاز البارسا في 2، وانتصر الأتلتي في مباراة واحدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

وفي جميع البطولات، فتواجها الفريقين في 218 مباراة، فاز برشلونة في 97، وحقق أتلتيكو مدريد الفوز في 69، وانتهت 52 مباراة بالتعادل بين الثنائي الإسباني.

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