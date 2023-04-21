موعد سوبر الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه عربية مرتقبة يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات السوبر المحلي المصري بين الأهلي والزمالك في تمام 7:30 بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة الخامس من شهر مايو المقبل.

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ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضيه واون تايم سبورتس الفضائيه المصرية.

السوبر الماضي..

واستضافت دوله الامارات ايضا النسخه الماضية من كأس السوبر المحلي خلال المباراة التي انتهت بتفوق الأهلي بثنائيه من دون رد عبر كل من

برونو سافيو َكريم فؤاد ليحصل بعدها مارسيل كولر المدير الفني الأحمر أولى القابه مع الأهلي.

ويخوض الزمالك مواجهة مايو المقبل بصفته بطل النسخة الأخيرة بعد حصده لقب كأس مصر على حساب نادي بيراميدز عقب الفوز بثنائية مقابل هدف في مباراة ماراثونية امتدت الى شوطين اضافيين.

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