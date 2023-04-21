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موراتا وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أتلتيكو مدريد استعداداته للمواجهة القوية أمام ، ضمن منافسات الجولة ال 30 من عمر "الليجا".

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ويرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن الفوز للسيطرة على المركز الثاني، حال تعثر في المباريات المقبلة.
ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد مباراة برشلونة بالتشكيل التالي:
أوبلاك، في حراسة المرمى.
في الدفاع: خوسبه خيمينيز، سافيتش، رينيردو.
في الوسط: كاراسكو، رودريجو دي بول، كوك، يورينتي.
في الهجوم: ألفارو ، أنطوان جريزمان.
الجدير بالذكر أن برشلونة يحل قي صدارة الليجا برصيد 73 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في الوصافة ب 62 نقطة، وأتلتيكو مدريد في ثالث الترتيب ب 60 نقطة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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