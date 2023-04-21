موراتا وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أتلتيكو مدريد استعداداته للمواجهة القوية أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة ال 30 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

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ويرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن الفوز للسيطرة على المركز الثاني، حال تعثر ريال مدريد في المباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد مباراة برشلونة بالتشكيل التالي:

أوبلاك، في حراسة المرمى.

في الدفاع: خوسبه خيمينيز، سافيتش، رينيردو.

في الوسط: كاراسكو، رودريجو دي بول، كوك، يورينتي.

في الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحل قي صدارة الليجا برصيد 73 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في الوصافة ب 62 نقطة، وأتلتيكو مدريد في ثالث الترتيب ب 60 نقطة.

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