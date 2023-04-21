ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإسباني.

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ويبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا عن الفوز للابتعاد أكثر بصدارة الليجا الإسبانية، بعدما احتل مقدمة البطولة برصيد 73 نقطة، فيما يأتي أقرب منافسيه ريال مدريد في الوصافة ب 62 نقطة.

بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث ب 60 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أروخو، إريك جارسيا، بالدي.

الوسط: بوسكيتس، كيسيه، جافي.

الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

الجدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز يسعى للفوز في المباريات المقبلة، من أجل التتويج الرسمي بالليجا، بعد فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه الريال.

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