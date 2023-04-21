لاعبة طائرة الأهلي : الفوز على الزمالك وحصد الدوري دفعة قوية إلى المزيد

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت آية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي سعادتها الكبيرة عقب حصد لقب الدوري العام بعد الفوز على الزمالك الغريم التقليدي خلال المباراة الثالثة والحاسمة التي جمعت الفريقين الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وواصلت الشامي معتبرة ان التتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك على وجه التحديد بمثابة دفعة قوية إلى حصد المزيد خلال منافسات الموسم الجاري على المستويين المحلي والقاري.

كما حرصت لاعبة الأهلي على توجيه الشكر إلى لاعبات الفريق الأحمر

رفقة الجهاز بسبب ماتم بذله من جهود الفترات الماضية.

عودة الانتصارات..

َواختتمت تصريحاتها عقب اللقاء الأهلي بالفعل نجح في استعادة توازنه بالألعاب الجماعية وعودة الانتصارات مجددا خاصة في المباراة الثانية عقب تلق خسارة بالمباراة الأولى.

واختتمت تصريحاتها معتبرة ان تتويج الأهلى باللقب هو تتويج المسيرة تعاون مثمر بين الجميع.

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