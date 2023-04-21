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برشلونة وأتلتيكو مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع بنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة ال 30 من عمر "الليجا".

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ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الوصافة ب 62 نقطة، فيما يحل الروخيبلانكوس "أتلتيكو" في المركز الثالث ب 60 نقطة.

 

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الرابعة والربع من مساء الأحد المقبل، والتي يستضيفها ملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة.


القنوات الناقلة
أعلنت شبكة "بين سبورتس" القطرية نقلها للمباراة كوكيل حصري في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعدما حصلت على حقوق إذاعة المواجهة المرتقبة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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