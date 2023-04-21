اتحاد الكرة يطالب الأندية والمدربين بتوثيق العقود بعد العيد

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية والمدربين بتوثيق عقود مدربي أندية القسم الثاني للسماح لهم بالعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقضاء على ظاهرة تدوير المدربين.

كما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة عددا من الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة إن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي، "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتى بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر فى مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة..

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة..

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.