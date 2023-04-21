شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: انتظروا صالح جمعة "الملتزم" بثوب جديد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" صالح جمعة ملتزم جدا فى التدريبات، ويبذل مجهودا كبيرا من أجل العودة لمستواه، والفترة المقبلة ستشهد تواجده بشكل أكبر، وسنمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه ومساعدة الفريق بإمكانياته الكبيرة".
وأوضح حمزة الجمل: حققنا جزءا من أهدافنا فى المرحلة الماضية ولكن لازلنا نسعى لاستكمال ما جئنا من أجله وهو وضع الإسماعيلى فى المكانة التى تليق بمكانته وتاريخه وجماهيره.
وتابع: جماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق.
فاز فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.
وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.