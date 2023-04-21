شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: انتظروا صالح جمعة "الملتزم" بثوب جديد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بالتزام صالح جمعة صانع ألعاب الدراويش في التدريبات، والجدية التي يقوم بها خلال تدريبات الإسماعيلى في الفترة الحالية، وقربه من العودة للتشكيل الأساسى في المباريات المقبلة.

وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" صالح جمعة ملتزم جدا فى التدريبات، ويبذل مجهودا كبيرا من أجل العودة لمستواه، والفترة المقبلة ستشهد تواجده بشكل أكبر، وسنمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه ومساعدة الفريق بإمكانياته الكبيرة".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، أن صالح جمعة يمتلك إمكانيات كبيرة جدا ولكن عليه أن يستغلها لصالح الفريق ويستمر كما هو الحال في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يتدرب بقوة ولا يحدث أي مشاكل وينتظر الفرصة وبكل تأكيد سيحصل عليها.

وأوضح حمزة الجمل: حققنا جزءا من أهدافنا فى المرحلة الماضية ولكن لازلنا نسعى لاستكمال ما جئنا من أجله وهو وضع الإسماعيلى فى المكانة التى تليق بمكانته وتاريخه وجماهيره.

وتابع: جماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق.