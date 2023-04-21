كل ما تريد معرفته عن الترتيبات الأخيرة لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلي مساء غدٍ السبت، مباراة غاية فى الأهمية أمام الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى، بحضور 52 ألف مشجع.

س: ما هو موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى؟

ج: موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى تقام فى التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى .

س: متى وصلت بعثة الرجاء المغربى؟

ج: وصلت بعثة فريق الرجاء المغربى إلى القاهرة، أمس الخميس، تمهيدا لمواجهة النادى الأهلى في المباراة المرتقبة غدا باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

س: هل توجد غيابات فى الرجاء المغربى؟

ج: موقع " le360 " سبورت المغربى ذكر أن الرجاء المغربى حضر للقاهرة بدون 4 لاعبين هم زكرياء حدراف وعبد الصمد البدوي وعبد الرؤف بن غيث والحسين راحيمي.

س: متى يخوض الاهلي مرانه الختامى قبل مباراة الرجاء؟

ج: يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الختامي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الرجاء المغربي .

س: هل مسموح لوسائل الاعلام بالحضور؟

ج: سيتم فتح تدريب الفريق الأحمر اليوم أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ‏

س: ماذا عن مشوار الاهلي فى البطولة؟

ج: تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.