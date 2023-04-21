شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سيدات يد الاهلى بعد التتويج بكأس مصر فى "ليلة العيد"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق استحق لقب البطولة عن جدارة بعد العروض القوية التي قدمها، وختمها بالأداء المميز أمام الزمالك.

وأكد عادل أن «سيدات يد الأهلي» قدمن عروضًا مميزة في البطولة هذا الموسم، وكلل جهوده بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة بعد مباراة قوية أمام فريق كبير، ليستحق الفوز والتتويج باللقب.

وأضاف المدير الفني أن «سيدات يد الأهلي» يسير بخطى ثابتة هذا الموسم في حصد جميع البطولات التي يشارك بها، مصيفًا أن هدف الفريق هذا الموسم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والعروض القوية، بهدف حصد البطولات.

واختتم المدير الفني لسيدات يد الأهلي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الاهلى لدعمهم المستمر للفريق، بهدف تحقيق المزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تحرص على مساندة اللاعبين بشكل دائم في كل البطولات.

أمينة عاطف: الفوز بكأس مصر خطوة لتحقيق كل الألقاب

عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر، وذلك على حساب الزمالك، في المباراة النهائية للبطولة، وأكدت أن لاعبات الفريق قدمن مباراة كبيرة للغاية.

وأوضحت أمينة أن لاعبات الأهلي سيطرن على المباراة بشكل كبير مما ساهم في حسم الشوط الأول لصالحهن، بفضل التركيز الكبير، والرغبة الجادة في حسم اللقب.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفوز بلقب الكأس سيكون خطوة مهمة للفريق لتحقيق كل البطولات في المحافل القادمة، والتي يسعى الأهلي بقوة للفوز بها.

ليلى هيثم: التتويج بالكأس دافع قوي لحسم كل البطولات

أكدت ليلى هيثم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلى أن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بعدما تحلى الجميع بالتركيز الشديد طوال اللقاء، وكانت لديهن رغبة قوية في الفوز باللقب.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن حسم لقب الكأس يأتي تتويجًا لجهود الفريق على مدار الفترة الماضية، ويمثل إضافة جديدة لسجل بطولات النادي.

وأشارت ليلى إلى أن الفريق سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

غادة حسام: كأس مصر نقطة مضيئة في موسم الفريق

قالت غادة حسام، حارس مرمى فريق اليد للسيدات بالنادي الاهلى إن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر دافع قوي لجميع اللاعبات في الفترة المقبلة للاستمرار في المنافسة على كافة البطولات، سواء على المستوى الإفريقي أو بطولة الدوري.

وأكدت أن مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك كانت صعبة، إلا أن رغبة وحماس لاعبات الأهلي كانا النقطتين الفارقتين في التتويج باللقب الذي يعتبر نقطة مضيئة في الموسم.

وأشادت غادة حسام بدور الجهاز الفني للفريق في إعداد اللاعبات المتميز سواء على المستوى الفني أو الذهني والتحضير بشكل جيد للمباراة، وأشادت بلاعبات الفريق وتنفيذهن كافة التعليمات الفنية وهو ما أسهم في فوز الفريق وتتويجه باللقب.

ووجهت الشكر إلى كل من وثق بالفريق ودعمه بقوة خلال الفترة الماضية، ليعود من جديد إلى مسار البطولات