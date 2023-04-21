مدرب اليونايتد يلقي باللوم على هؤلاء في توديع الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، عن توابع خروج فريقه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي وقال إن طريقة توديع البطولة "غير مقبولة" بعد الخسارة 3-صفر في إشبيلية يوم الخميس.

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وارتكب يونايتد الكثير من الأخطاء الفادحة وخاصة من الحارس ديفيد دي خيا والمدافع هاري ماجواير المسؤولين عن هدفين.

واعترف تن هاج بأن إشبيلية كان الأفضل والأكثر إصرارا على الفوز وهذا مؤلم وقاس لكنها الحقيقة.

وأضاف: حين تتعرض لضربة يجب أن تتعامل

معها وتصمد، لا يتعلق الأمر بمهارات اللاعبين وإنما بالشخصية، يجب التحلي بالثبات والرغبة والشغف، ويجب امتلاك رغبة أكبر في الفوز، لذا ما حدث ليس مقبولا".

ويلتقي يونايتد مع برايتون أند هوف ألبيون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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