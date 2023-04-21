تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022 ـ 2023.

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في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

في خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية

- مروان عطية

في الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا

وتقابل الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي في 11 مواجهة سابقة، بمختلف البطولات، استطاع المارد الأحمر الفوز في 4 لقاءات وتلقي الخسارة على يد الرجاء في مباراتين، وحسم التعادل بين الفريقين في 5 لقاءات.

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