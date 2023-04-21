أنشيلوتي يصرخ.. جدول الدوري مزدحم.. والكل يبحث عن مصلحته

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني ، موقفه من جدول مباريات كرة القدم المزدحم.

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وطالب أنشيلوتي بضرورة تغيير شيء ما لحماية اللاعبين حيث أن الجدول مزدحم للغاية، وهناك الكثير من المباريات، رابطة الدوري الإسباني تفكر في نفسها، الاتحاد الاسباني يفكر في نفسه، وكذلك الحال للاتحاد الأوروبي يويفا " والاتحاد الدولي، ولا أحد يفكر في اللاعبين.

قال أنشيلوتي: جدول المباريات غير منطقي، وهذا ليس مساراً جيداً لكرة القدم، يجب تغيير شيء ما، هناك الكثير من المباريات، وما يجب تغييره هو الروتين الذي نتبعه بعد المباريات، أنا لست قلقاً بشأن

هذا.

وعلى الرغم من اقتراب موعد نهائي الكأس في 6 مايو وزيارة مانشستر سيتي الإنجليزي إلى سانتياجو برنابيو في 9 من الشهر ذاته، قال أنشيلوتي إنه لن يضطر إلى تبديل فريقه بين المباريات.

ويواجه الريال الذي فاز على تشلسي الانجليزي 2-صفر ذهاباً وإياباً في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، خوض ذهاب نصف النهائي بعد ثلاثة أيام من مباراته أمام أوساسونا في نهائي الكأس المحلية.

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