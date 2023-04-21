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أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني، عن القائمة الرسمية التي تخوض مواجهة الغد امام سيلتا فيجو فى الدوري الاسباني.
 

 

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قائمة ريال مدريد ..

كورتوا - لونين - لويس لوبيز - كارفاخال - ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريزولا - لوكاس فاسكيز - روديجير - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيريدي - تشواميني -

سيبايوس - هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز رقم 12 برصيد 36 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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