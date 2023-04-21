الزمالك يعاني في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة ثلاثي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الزمالك من نقص عددي في مركز الظهير الأيسر، في ظل تواجد الثلاثي محمد عبدالشافي وأحمد فتوح وعبدالله جمعة، ضمن قائمة المصابين.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الثلاثي خلال المباريات المقبلة، لاسيما مواجهة الأهلي المرتقبة في مسابقة السوبر المصري.

وأكد المصدر أن عبدالشافي خارج حسابات الزمالك ولن يلحق بمواجهة الأهلي، بعدما تجددت إصابته في الركبة، مشيراً إلى أن اللاعب المخضرم يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي بهدف تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبخصوص أحمد فتوح الذي يعاني من إصابة بكدمة قوية في الظهر، قال المصدر أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، مشيراً إلى أن الجهاز الفني قد يفضل إراحته في لقاء سيراميكا كليوباترا

المقبل، بهدف تجهيزه للمشاركة في لقاء الأهلي.

أما عن عبدالله جمعة الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، قال المصدر أن اللاعب يؤدي برنامج تأهيلي حالياً، وسيخضع لاختبار طبي في الأيام المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري، فيما ستقام مباراة الأهلي في السوبر المصري يوم 5 مايو بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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