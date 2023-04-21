الأهلي يبحث عن تأكيد تفوقه التاريخي على الرجاء في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مرتقبة أمام نظيره الرجاء المغربي، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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تقابل الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي في 11 مواجهة سابقة، بمختلف البطولات، استطاع المارد الأحمر الفوز في 4 لقاءات وتلقي الخسارة على يد الرجاء في مباراتين، وحسم التعادل بين الفريقين في 5 لقاءات.

خاض الأهلي 8 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم

الحالي بواقع مباراتين بدور الـ32 وست مباريات بدور المجموعات، فاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في مباراتين.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء غدٍ السبت 22 إبريل 2023، مباراة مرتقبة تجمع فريقا الأهلي ونظيره الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022 ـ 2023.

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