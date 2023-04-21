دوري أبطال أفريقيا.. الرجاء المغربي بلا هزيمة قبل ملاقاة الأهلي غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مواجهة مهمة صعبة مساء غدا السبت، أمام نظيره الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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فاز الرجاء المغربي على جمعية نيجيلك بطل النيجر بنتيجة هدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32

واستطاع الرجاء المغربي هزيمة جميعة نيجيلك بطل النيجر بنتيجة هدف نظيف في إياب دور الـ 32

وتمكن الرجاء المغربي من إلحاق الهزيمة بفريق فايبرز الأوغندي بنتيجة خمسة اهداف نظيفة بالجولة الأولى بدور المجموعات

وانتصر الرجاء المغربي بنتيجة ثلاثية نظيفة على سيمبا التنزانى الجولة الثانية بدور المجموعات

وحقق الرجاء المغربي الفوز بنتيجة هدفين نظيفين على حوريا كونكار الغينى الجولة الثالثة بدور المجموعات

وتفوق الرجاء المغربي نتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف على نظيره حوريا كونكار الغينى الجولة الرابعة بدور المجموعات

وتعادل الرجاء المغربي مع فايبرز الأوغندي بنتيجة هدف لكلا منهما بالجولة الخامسة بدور المجموعات

وأخيرا حقق الرجاء المغربي الفوز على سيمبا التنزانى بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة السادسة بدور المجموعات

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي على إستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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