الوصل الإماراتي يستقبل جماهير الزمالك استعداداً لمباراة السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أستقبل نادي الوصل الإماراتي، مجموعة من جماهير الزمالك المقيمة بدولة الإمارات في مقر النادي خلال الأيام الجارية، لتجهيز "الدخلة" الخاصة بمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي.

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ويلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يتوجه الزمالك إلى الإمارات يوم 2 مايو المقبل.

وتحتاج الجماهير إلى مكان متسع من أجل التحضير إلى دخلات المباريات الكبرى، وكما جرت العادة، فتح نادي الوصل ذراعيه لاستقبال مجموعة من جماهير الزمالك، المكلفة بتحضير دخلة لقاء السوبر.

واعتادت جماهير الوصل على مساندة الزمالك خلال المباريات التي يلعبها الأبيض على أرض الإمارات، بحكم العلاقة التاريخية التي تجمع بين الجمهورين، حيث ظهرت في العديد من المباريات ترفع لافتات تعبر من خلالها عن دعمها

للزمالك.

وكان الوصل استقبل جماهير الزمالك في مقره أيضاً، قبل مباراة السوبر الماضية لنفس الهدف، وبعد المباراة كتب الحساب الرسمي لمجموعة أولتراس الوصل عبر "تويتر": " من زعبيل لميت عقبه، التعاون الازلي بين جمهور الوصل وجمهور الزمالك إلى الأبد، عُملت الدخلة الأخيرة في زعبيل بتمويل ومجهود مجموعة الزمالك في الإمارات، هاردلك جمهور الزمالك العظيم والقادم أفضل".

يذكر أن نادي الوصل يطلق عليه زمالك الإمارات، خاصة أنه كان يحمل اسم الزمالك في وقت سابق.

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