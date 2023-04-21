4 تحديات تحديات تنتظر الكولومبي أوسوريو في الزمالك

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التغلب على 4 تحديات داخل القلعة البيضاء، يأتى على رأسها مواجهة الأهلى في بطولة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات حيث يدخل الأبيض اللقاء بصفته حامل لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما يخوض المارد الأحمر المواجهة بصفته بطلاً لكأس مصر.

ويسرد ”الخليج 365” فى السطور التالية أبرز هذه التحديات إنقاذ موسم الزمالكأولى التحديات التى تواجه أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك هى انقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا واقتراب فقدان الاحتفاظ بلقب الدورى المصرى الموسم الحالى بعد احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز حتى آلان. كسب ثقة الجماهيريضع الكولومبى أوسوريو كسب ثقة جماهير فريق الزمالك ضمن حساباته،وسيكون لقاء السوبر المقرر لها 5 مايو المقبل أول اختبار صعب لهذه المهمة، حيث التتويج باللقب يمنح الخواجة صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء. تصحيح المساريرغب أوسوريو فى تصحيح مسار الفريق الكروي بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية،حيث يضع الكولومبى العمل على الجانب النفسى والبدنى للاعبين على رأس اهتماماته داخل القلعة البيضاء. ملف المعارين وتجديد عقود اللاعبينحسم ملف المعارين في الموسم الجديد من العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، أو تجديد إعارتهم مرة أخرى،من التحديات التى تنتظر أوسوريو فى الزمالك.

وعرض جهاز الكرة بنادى الزمالك مجموعة من الفيديوهات لـ أوسوريو تخص اللاعبين المعارين خارج القلعة البيضاء وهم محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى ويوسف أوباما مهاجم فريق الحزم السعودى وحمدى علاء لاعب البنك الأهلى، من أجل الاطلاع على مستواهم الفنى ومنحه الفرصة والوقت الكافى قبل حسم مصيرهم.

كما يأتى ملف حسم ملف تجديد عقود ثلاثى الفريق يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى، خصوصاً أن عقودهم تنتهى بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادى دون الرجوع للنادى الأبيض على قائمة تحديات أوسوريو.

ويضع أوسوريو ثلاثى الفريق الأبيض تحت المنظار قبل منح الإدارة الضوء الأخضر لتجديد عقودهم، خصوصاً أن الكولومبي ما زال في فترة التعارف على اللاعبين،ولم يضع يده على الخطوط العريضة لنقاط قوة وضعف الفريق.