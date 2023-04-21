شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يعلن مواعيد فتح أبوابه أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في الرابعة عصر غدٍ السبت استعدادًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يغلق استاد القاهرة أبوابه أمام جماهير الأهلي في الثامنة مساء على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء.
وحثت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والرجاء المغربى الجماهير على الحضور المبكر منعا للتكدس، وطالبتهم بضرورة حمل الـ"فان آي دي" مع التذكرة أثناء دخول المدرجات.
ويعمل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية التي سيؤديها اللاعبين خلال مباراتهم أمام الرجاء وبعض الأفكار الخططية التي ينوي المدرب تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الفريق المغربي، قبل أن يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد المصيرية في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.