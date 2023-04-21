شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يعلن مواعيد فتح أبوابه أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في الرابعة عصر غدٍ السبت استعدادًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يغلق استاد القاهرة أبوابه أمام جماهير الأهلي في الثامنة مساء على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وحثت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والرجاء المغربى الجماهير على الحضور المبكر منعا للتكدس، وطالبتهم بضرورة حمل الـ"فان آي دي" مع التذكرة أثناء دخول المدرجات.