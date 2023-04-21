حمزة الجمل للاعبى الإسماعيلى: لو أقدر أقطع من جسمى وأديكم هعمل كده.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى فيديو لحديث حمزة الجمل المدير الفنى للفريق مع اللاعبين فى غرفة خلع الملابس عقب الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للدوري.

وقال حمزة الجمل للاعبيه: "أقسم بالله أنتو رجالة مش لاعبية.. روح وأداء رغم توتر المباراة.. أقسم بالله لو أقدر اقطع من جسمى وأديكم هعمل كده" ورد أحد اللاعبين قائلا: "هعيط ياكابتن مصر".

منح حمزة الجمل المدير الفني الإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة في أعقاب الانتصار على المصري بهدفين مقابل هدف لحساب منافسات الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد استعدادا لتكرار الديربي أمام الفريق البورسعيدي لكن في بطولة كأس رابطة الأندية.

وحرص الجمل على منح لاعبيه تلك الراحة من أجل التقاط الأنفاس والاحتفال بعيد الفطر بجوار أسرهم..