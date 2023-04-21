شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أضرار الكحك على الرياضيين لو بتمارس الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة تناول الكعك و البسكويت فى عيد الفطر لا تختلف كثيرًا عند الرياضيين وغيره من المخبوزات فى عيد الفطر المبارك عادة فى كل منزل ولكن يبدو أن الرياضيين غير محبب تنالهم هذه المخبوزات فى العيد لأسباب عديدة.

ويحذر على الرياضيين الإفراط فى تناول مثل تلك المأكولات، لما تحتويه من مكونات دسمة تؤثر بالسلب على الحالة الصحية، واللياقة البدنية.

ويرصد الخليج 365 تحذيرات للرياضيين وفقا لـ طارق سليمان طبيب منتخب الشباب السابق فى التقرير التالى:

1- إرتفاع نسبة السكر فى الدم

2- ارتفاع مستوى التوتر بسبب إفراز مادة الدوباميين التى تنتج عن السكر.

3- ارتباك المعدة و الهضم.

4- زيادة السعرات الحرارية.

5- زيادة الوزن بسرعة أكبر.

6- اضطراب المرارة.