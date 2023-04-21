شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك للمرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به على أمل لحاقه بمباراة سيراميكا، على أن يحدد الجهاز الطبي فرص مشاركته من عدمها قبل إقامة اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا الأربعاء المقبل، ببطولة الدوري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى يخوض بعدها الفريق الأبيض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، يوم 5 مايو المقبل بالإمارات .

ويعانى فتوح من كدمة أسفل الظهر تعرض لها في مباراة حرس الحدود الماضية التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى واستبدل على أثرها في الدقيقة 67 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

من ناحية أخرى دخل محمود شبانه مدافع الفريق الكروى الأول للزمالك حسابات الكولومبى أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق لتدعيم خط الدفاع في المباراة المقبلة أمام سيراميكا بعد الأخطاء التي ارتكبها حسام عبد المجيد في اللقاء الأخير أمام المقاولون .

ومن المتوقع أن يزامل شبانه زميله محمود حمدى الونش في الخط الخلفى لأبناء ميت عقبة على أن يتم إراحة حسام عبد المجيد خلال المباراة المقبلة بعد الهجوم الذى تعرض له الأخير على مواقع السوشيال ميديا بعد خطأئه الفادح أمام المقاولون .