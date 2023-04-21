شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصحح أخطاء اللاعبين استعدادا لموقعة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى على تصحيح أخطاء لاعبيه أمام المصرى في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى، بحثاً عن تصحيح مسار الفريق فى جدول الدورى.

وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدورى، بالإضافة إلى ضرورة استغلال بطولة كأس الرابطة في تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنية ومحاولة الظفر باللقب خاصة في ظل خروج الأهلى والزمالك من البطولة.