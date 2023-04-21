رئيس الرجاء يتوجه بطلب لـ الجماهير المغربية قبل موقعة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي، عن مواجهة الأهلي الصعبة في دوري الأبطال الأفريقي.

وقال البدراوي إنها مواجهة صعبة ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية.

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وأضاف البدراوي في تصريحات نقلها موقع "le 360" إنه قام بتدبير رحلة فريق الرجاء من المغرب نحو مصر في ظروف مريحة عن السفريات السابقة.

وكشف رئيس النادي المغربي،النقاب عن أن السفريات السابقة في دور مجموعات أرهقت اللاعبين على اعتبار أنها لم تكن عبر طائرات خاصة، مشددا على ثقته في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل

مباراة العودة.

وطلب البدراوي من جماهير الرجاء والمغرب عامة ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء، غدًا السبت، على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلي مع الرجاء غدًا السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والرجاء في المغرب يوم 29 من أبريل الجاري.

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