كهربا يحضر مراسم احتفال أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك محمود عبد المنعم " كهربا"، لاعب منتخب مصر الأول و النادي الأهلي، في احتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة أسر أبناء الشهداء من الجيش والشرطة.

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وتواجد محمود كهربا لاعب الأهلي بإحتفالية الشهداء، فى لافته انسانية(صور)..

وحرص على التواجد فى مراسم الاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب عددا من نجوم الفن و الغناء

ولاعبو كرة القدم، وبعض الاعلاميين، بالاضافة الى أسر شهداء القوات المسلحة و الشرطة وأبنائهم.

وكرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أسر الشهداء وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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