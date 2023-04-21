اليوم ..الزمالك راحة من التدريبات بمناسبة عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك لاعبي الفارس الأبيض راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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ومن المقرر أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة

استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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