موعد سفر الزمالك إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الإمارات إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري.

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ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل، استعدادا لخوض مباراة الأهلي المرتقبة

في كأس السوبر المصري.

وستقام مباراة قطبي كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 5 مايو على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في كأس السوبر المصري.

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