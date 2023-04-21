موعد مباراة ارسنال وساوثهامتون في الدوري الانجليزي..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره فريق ساوثهامتون مساء اليوم الجمعة على إستاد الإمارات في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن لقاءات الأسبوع الـ32 من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

إقرأ أيضًا..مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي لحسم اللقب

ويدخل آرسنال مباراة اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بفارق اربع نقاط عن نادي مانشستر سيتي، فيما يتذلل ساوثهامتون جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة.



موعد مباراة آرسنال وساوثهامتون في الدوري الانجليزي

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة آرسنال وساوثهامتون فى تمام

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تبدء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وساوثهامتون في البريميرليج

وتذاع مباراة آرسنال وساوثهامتون بشكل حصرى عبر قناة " beIN Sports 1 HD premium ".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..