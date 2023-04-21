جدول مواعيد مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، فيشهد العديد من المباريات بمختلف الدوريات، أبرزها لقاءات دوري أبطال أفريقيا، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الفرنسي، والألماني.

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يلتقي شبيبة القبائل مع الترجي فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



يلعب آرسنال أمام ساوثهامتون فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ويخوض إسبانيول مباراة أمام قادش فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ويواجه هيلاس فيرونا نظيره بولونيا فى تمام الساعة 8:45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



ويلتقي أوجسبورج مع نظيره شتوتجارت فى تمام الساعة الساعة 8:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ويلعب فريق أنجيه ضد باريس سان جيرمان فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

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