شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يذاكر مباريات غزل المحلة بحثاً عن استعادة الانتصارات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات غزل المحلة الاخيرة بالدوري وعلى رأسها مباراته مع فاركو التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الفلاحين بحثاً عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الطلائع.

ويصحح النحاس أخطاء لاعبيه بحثاً عن استعادة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بعد التعادل السلبى مع فيوتشر بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 18 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الأربعاء 26 أبريل الجاري على ستاد جهاز الرياضة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

يبذل عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري، ويري النحاس أن تلقى شباك فريقه 33 هدفاً في 23 مباراة أمر صعب للغاية ويتسبب في نزيف النقاط بالمباريات الأخيرة.

وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة رغم تراجع في الدوري ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.