شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث اليوم عن مواجهة الأهلى والرجاء المغربى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والرجاء المغربي المقررة غدا السبت على ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويتحدث خلاله مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر وأحد كباتن الفريق عن التحضير لمباراة الغد ضد الرجاء المغربي، وطموح الفريق الأحمر قبل هذه المباراة والتحضيرات اللازمة من أجل تحقيق نتيجة مرضية على أرضه قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب بمدينة الدار البيضاء يوم 29 أبريل الجاري.

قرعة دورى أبطال أفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.