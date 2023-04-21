شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يدخل حسابات أوسوريو لتدعيم دفاع الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود شبانه مدافع الفريق الكروى الأول للزمالك حسابات الكولومبى أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق لتدعيم خط الدفاع في المباراة المقبلة أمام سيراميكا بعد الأخطاء التي ارتكبها حسام عبد المجيد في اللقاء الأخير أمام المقاولون .

ويلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 26 أبريل الجارى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر للدورى .

ومن المتوقع أن يزامل شبانه زميله محمود حمدى الونش في الخط الخلفى لأبناء ميت عقبة على أن يتم إراحة حسام عبد المجيد خلال المباراة المقبلة بعد الهجوم الذى تعرض له الأخير على مواقع السوشيال ميديا بعد خطأئه الفادح أمام المقاولون .

من ناحية أخرى يترقب محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم ملف تجديد عقده داخل القلعة البيضاء خصوصاً أنه، ينتهى آخر الموسم المقبل، ويضع الحارس الدولى التجديد للفريق على رأس أولياته.

ويحجز محمد صبحى مكان أساسى في تشكيل الفريق الأبيض خلال المباريات الماضية في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه وجلوس محمد عواد على دكة البدلاء.