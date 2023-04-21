شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يصحح أخطاء لاعبى فاركو بعد ثلاثية غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة غزل المحلة التى أقيمت فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق البرتقالى بثلاثية مقابل هدف لعدم تكرارها فى مباراة الطلائع القادمة.

ويستعد فاركو لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 3 مايو المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد تأجيل مباراته مع فيوتشر في الجولة الـ"27" للمسابقة.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور.