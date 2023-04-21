شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من أخطاء التمركز فى مباراة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي خط الدفاع من ارتكاب أي أخطاء في مباراتهم ضد الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سواء في التغطية أو التمركز أو عدم ترك مساحات أمام لاعبي الفريق المنافس يستغلونها في تهديد مرمى الأهلي والوصول إلى شباكه، من أجل رغبته في الحفاظ على نظافة شباكه في موقعة الذهاب.

كما حرص كولر على تحذير لاعبي الخط الأمامي من إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الفريق المنافس وضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الفريق المغربي وترجمتها إلى أهداف، لأنها ستساعد على حسم موقعة الذهاب وتسهل من مهمة الفريق الأحمر في موقعة الإياب بالمغرب، كما طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف، لتخفيف الضغط عليهم في موقعة الإياب وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.