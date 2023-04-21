شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات × الأعياد.. الأهلى يتوج بلقب أفريقيا 2001 والمنتخب يخسر أمام غانا بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت بعض المباريات بأيام الأعياد مما جعل عشاق كرة القدم أكثر سعادة، حيث تضيف مباريات كرة القدم جمالا وإثارة لأيام العيد، خاصة فى حال تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب.

وهناك العديد من المباريات التى أقيمت فى الأعياد وحرمت اللاعبين من الاحتفال مع أسرهم بسبب الارتباط الرسمية سواء على مستوى المنتخب الوطنى أو على مستوى الأندية، ولكنها لم تنس من ذاكرة جماهير الكرة المصرية.

ونستعرض أبرز هذه المباريات..الأهلى يفوز بدورى أبطال أفريقيا

نجح النادى الأهلى فى الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2001 فى عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تغلبه على فريق صن داونز الجنوب أفريقى بمجموع المباراتين بنتيجة 1/4 بعد التعادل فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق والفوز فى لقاء الإياب بثلاثة أهداف دون رد تحت قيادة المدرب البرتغالى مانويل جوزيه أيقونة الأهلى التدريبية.

مصر وأوروجواى

خسر المنتخب الوطنى فى أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2018 أمام منتخب أوروجواى بهدف دون رد فى أولى مباريات منتخب الفراعنة ببطولة كأس العالم فى روسيا، وذلك بعد غياب طويل عن المشاركة فى المونديال استمر نحو 28 عامًا وبالتحديد منذ التواجد فى مونديال إيطاليا عام 1990.

القمة فى العيد

أقيمت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى عيد الفطر المبارك فى شهر يوليو من عام 2015، وحقق الأهلى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة الدورى الممتاز وسجل ثنائية الفريق الأحمر مؤمن زكريا.

تلقى المنتخب الوطنى فى أيام عيد الأضحى المبارك من عام 2013 هزيمة ساحقة أمام منتخب غانا بنتيجة 6/1 فى المباراة التى جمعتهما فى العاصمة الغانية كوماسى فى ذهاب الجولة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2014 التى أقيمت فى البرازيل، وهى الهزيمة التى قضت على حلم المصريين فى التأهل للمونديال العالمى، وذلك رغم الفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

قمتان في عيد الأضحى

نجح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت فى شهر يونيو من العام 1991 فى عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث أحرز هدفى الفريق الأبيض أيمن يونس ومصطفى إبراهيم.

كما فاز الأهلى على الزمالك فى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى شهر ديسمبر من العام 2006 تزامنًا من عيد الأضحى المبارك حيث أحرز هدفى المارد الأحمر أمادوا فلافيو وهدف الزمالك أسامة حسن فى قمة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.