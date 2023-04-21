3 لاعبين مرشحين للعودة إلى الزمالك فى الموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك، 3 لاعبين على طاولة الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو للعودة إلى الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد، حيث تتجه النية داخل القلعة البيضاء لإنهاء إعاراتهم بعد المستوى الجديد واللافت للنظر الذى ظهروا عليه مع أنديتهم.

محمود علاءيأتى على رأس المرشحين للعودة إلى الفريق الأبيض محمود علاء المعار للاتحاد السكندرى بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد الذى شارك فى 18 لقاء بالموسم الحالى بمعدل 1560 دقيقة لعب نجح فى تسجيل 4 أهداف.

وعرض جهاز الزمالك كل الفيدوهات الخاصة لمحمود علاء على أوسوريو من أجل التعرف أكثر على اللاعب،وأبدى الكولومبى إعجابه بالقدرات الفنية والبدنية، لمدافع الفريق الأبيض.





حمدى علاءلاعب الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلى حيث يدرس مسئولو النادى الأبيض فى إنهاء إعارة اللاعب والعودة إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد، خصوصاً أنهم رفضوا التفريط فيه وبيعه بصفة نهائية فى الانتقالات الشتوية الماضية. يوسف أوباماويرحب مسئولو نادى الزمالك بعودة يوسف أوباما وذلك بعد تألقه بشكل رائع في الدوري السعودي، حيث هناك استقرار على رفض خطوة تجديد إعارة اللاعب سواء لفريق الحزم أو أي فريق آخر والتحرك من أجل عودته فى الموسم الجديد.

ويجيد يوسف أوباما اللعب في أكثر من مركز في المستطيل الأخضر ومن المقرر أن يمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو العديد من الحلول