شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى بدوري الأبطال.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي المقرر إقامتها على استاد القاهرة غدا السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا، والخاص بالاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد ، مثل القمصان التي سيرتديها كل فريق أثناء المباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وموعد عمليات الإحماء، ويحضرها طاقم تحكيم المباراة والمراقب، ومثل الأهلي في هذا الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، حيث سيرتدي الأهلي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما سيرتدي الرجاء القميص والشورت الأخضر بالكامل.

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.