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الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب دورى الطائرة للسيدات فى فاصلة الحسم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب الدورى الممتاز  بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

 

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 أمس .

 

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على صالة أكتوبر الدولية .

 

ويلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف، حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء .

 

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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