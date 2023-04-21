شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا، على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري والتي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحسم التعادل السلبى نتيجة المباراة التي جمعت فريقى سيراميكا والاتحاد السكندرى مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق سيراميكا عن طريق كل من صلاح محسن ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر، بينما هجمات الاتحاد السكندرى عن طريق مابولولو وأحمد عادل "ميسى" وخالد الغندور. وكان محمد عنتر صانع ألعاب فريق سيراميكا تعرض للطرد فى الدقيقة 54 من قبل حكم اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق الاتحاد السكندرى للنقطة 40 محتلا المركز الخامس.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. محمد شكري، مروان صحراوي، سيف تقا، أحمد هاني.

خط الوسط .. محمد كناريا، محمد إبراهيم، محمود نبيل، محمد عنتر، ميدو جابر.

خط الهجوم .. صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران كالتالى:

حراسة المرمى .. المهدى سليمان.

خط الدفاع .. هشام صلاح، عبدالله نصيب، أحمد فهد، محمود علاء.

خط الوسط .. مورو، محمود عبد العزيز، محمد محمود، عمار حمدى.

الهجوم .. مابولولو، أحمد عادل "ميسى".