شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تواصل اجتماعاتها للترتيب للقاء الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة المباريات بالنادي الأهلي اجتماعاتها من أجل مناقشة ملف الحضور الجماهيري في مباراة فريقها ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل التنسيق بشكل جيد وخروج المباراة الى بر الأمان.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توزيع المهام بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأمن النادي تذكرتي وهيئة استاد القاهرة، وتحديد الأدوار الخاصة بكل جهة.

وبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أمس الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى، حيث استأنف المارد الأحمر تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات، وكان الفريق قد تدرب بدون راحة عقب مواجهة سموحة بالدورى على أن يدخل معسكرا مغلقا اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

وطلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.